Declarações do português Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma, que marcou presença este sábado no Thinking Football Summit, que decorre até domingo

O campeonato e a Liga Bwin: "A minha visão de fora para dentro é sempre inclinada. Nunca escondi que sou grande adepto do Benfica, a minha visão é sempre vermelha."

Os jogadores portugueses: "Do ponto de vista do futebol, o mercado de transferências mostrou que os jogadores portugueses continuam na moda, saem muitos jogadores, vão para clubes grandes e afirmam-se. Como aconteceu com Darwin, Vitinha, Fábio Vieira. O futebol português continua a ser uma das principais montras do futebol europeu e isso demonstra a competência da Liga e dos clubes."

Como acompnha o Benfica: "Desde que o Benfica ganhe para mim está tudo bem. Trabalhei nove anos, fui profissional, o Benfica nunca sairá de mim, mas não tenho comentários a fazer.

Portugal e Itália: "É uma realidade diferente, é um país claramente apaixonado por futebol. Podes encontrar equipas da III divisão com 20 ou 30 mil pessoas no estádio a apoiar, não há concentração nos clubes grandes. Estamos a falar de orçamentos e realidades difernetes. Mas do ponto de vista da organização e profissionalismo há muito caminho a percorrer e não podemos esquecer, e puxando a brasa à nossa sardinha, que o no passado a Roma ganhou uma competição europeia e se olharem para trás desde que Mourinho ganhou Champions no Inter não houve outra equipa italiana a ganhar competições europeias. Agora falo como nós, falo como italiano, que temos todos juntos de desenvolver. E Portugal é um bom exemplo em todos estes aspetos."