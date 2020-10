"Desde quando o Benfica é uma monarquia e decide um príncipe herdeiro?"

Declarações de João Noronha Lopes este sábado na Casa do Benfica da Bairrada

"A escolha é entre dois projetos. De um lado Luís Filipe Vieira que fala do passado, não lança ideias novas. Um projeto que quando vai às Casas do Benfica não responde aos sócios. Que se recusa a debater com todos os candidatos. De um candidato que diz algo inacreditável como 'Não são uma eleições quaisquer que vão decidir o meu sucessor'. Desde quando é que o Benfica vive como uma monarquia em que se deve decidir um príncipe herdeiro? Nenhum, repito, nenhum presidente do Benfica disse alguma vez que o seu sucessor não pode ser decidido numa eleições quaisquer. Isto denota a tremenda falta de respeito de Luís Filipe Vieira pelos sócios e a visão que tem sobre o clube. Uma visão assente num só homem e não nos sócios como donos do clube", disse este sábado, João Noronha Lopes na Casa do Benfica da Bairrada.

Em mais uma ação de campanha o candidato às eleições do Benfica, quis vincar as diferenças para o atual presidente do Benfica: "Tenho um projeto que reconhece o que foi feito, mas projeta o futuro. Tenho um programa com quase 90 medidas com a criação de uma estrutura profissional para o futebol, assente numa visão de longo prazo, que reforça o ecletismo, que coloca os sócios no centro da vida do clube, que reforça a transparência e que tem uma visão clara para a internacionalização da marca Benfica. Sou um candidato que ouve os sócios, que responde a todas as perguntas, que exige debate com todos os candidatos, incluindo Luís Filipe Vieira. Que Luís Filipe Vieira não se esconda e não tenha medo de vir a debate por respeito com os sócios."

"O Benfica está farto de promessas não cumpridas, de falta de ambição desportiva. O Benfica não pode ter um presidente que sente o seu próximo mandato como um fardo. Se sente o seu próximo mandato como um fardo, é mais um sinal que o ciclo chegou ao fim. Eu não estou preso ao passado. Quero construir o futuro, tenho um projeto e sei como construir o sucesso do clube", disse ainda.