Derlei convencido: "O Neres não precisou de tempo nenhum"

Declarações do brasileiro Derlei, jogador que em Portugal passou por Leiria, FC Porto, Sporting e Benfica, no World Scouting Congress, que decorre esta quinta-feira no Porto

O David Neres surpreendeu-o? "O Neres não precisou de tempo nenhum. Quem o conhece sabe que é extraordinário, desde muito jovem, no São Paulo. Já se destacava lá, depois foi para a Holanda e jogou sempre ao mais alto nível."

A opção pelo Benfica: "Ao vir para o Benfica, depois do que fazia na Holanda, não é surpresa nenhuma. Já estava habituado à forma de jogar do treinador, que também esteve na Holanda e vê-se que o jogo do Benfica tem muito de futebol holandês: ataca muito, marca muitos golos... O Neres está perfeitamente adaptado e individualmente é extraordinário."