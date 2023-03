"Dérbi ou Nápoles nas meias-finais? Passar o Benfica já seria muito bom"

Declarações de Javier Zanetti, vice-presidente do Inter.

O sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões colocou o Inter no caminho do Benfica, sendo que o vencedor da eliminatória irá defrontar Milan ou Nápoles na fase seguinte. Javier Zanetti, antigo jogador do clube italiano e agora vice-presidente, falou sobre a ambição da formação de Milão na prova milionária.

"É difícil, mas temos de entender que, nestas circunstâncias, iríamos defrontar uma equipa difícil Temos de os respeitar, mas temos as armas para fazer dois grandes jogos e passar. Sabemos que não é fácil, a Liga dos Campeões é uma competição de detalhes, mas tenho confiança que podemos seguir em frente", afirmou o antigo internacional argentino à Madero Radio.

Sem chances de renovar o título italiano, o Inter, que afastou o FC Porto nos oitavos de final, aposta forte na Champions. "O Nápoles está a fazer um campeonato extraordinário, comete poucos erros. Falta-nos continuidade. Ganhámos a Supertaça merecidamente, estamos nas meias-finais da Taça de Itália e temos a oportunidade de chegar às meias-finais da Liga dos Campeões. Dérbi ou Nápoles? Gostaríamos de estar nas meias-finais. Depois, quando lá estivermos, pensaremos no assunto. Vencer o Benfica já seria muito bom", rematou.

Os jogos entre Benfica e Inter Milão estão agendados para 11 de abril (primeira mão), em Lisboa, e 19 de abril (segunda mão), em Itália. A final da edição 2022/23 da Liga dos Campeões está marcada para 10 de junho, na Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.