Deputado do PSD apoia Vieira e dá exemplo de Pedro Abrunhosa: "Se deve ao Novo Banco tem de pagar"

O deputado do PSD, Duarte Pacheco, explica porque ao contrário do líder do partido, Rui Rio, não vê problema na ligação próxima entre políticos e o futebol profissional

Duarte Pacheco, deputado do PSD, continua a apoiar publicamente Luís Filipe Vieira, atual presidente e candidato às eleições no Benfica. Aliás, fez parte da comissão de honra Vieira, discordando por isso de Rui Rio, que ainda recentemente disse que "não faz sentido" haver uma ligação próxima entre políticos e o futebol profissional.

"É uma opinião do presidente do partido. Se tivesse a mesma opinião que ele, não tinha aceitado o convite que me foi feito. É verdade, não vale a pena estar a dizer aqui outra coisa. Percebo que é difícil, mas muitas vezes nós próprios queremos ir atrás do que é politicamente correto... Isso [o apoio] não interfere minimamente. Deixem-nos ser nós próprios. Se a pessoa gosta de futebol, gosta de futebol. Se gosta de tauromaquia, gosta de tauromaquia. Conheço agentes políticos que antes de assumirem as suas funções iam assistir a touradas. Assumiram funções e deixaram de ir. Qual o motivo para se tirar uma parte do que gostam só porque assumiram determinada função? Não fiquei a apreciar mais a gestão do António Costa ou do Mário Centeno na pasta das Finanças por serem benfiquistas", disse numa entrevista ao ECO.

Confrontado com a polémica do Novo Banco e dos créditos do presidente do Benfica, que provocaram uma perda de 225 milhões de euros, Duarte Pacheco recusa a ideia de que isso possa interferir com as suas funções enquanto deputado na Assembleia da República. "Se for assim, automaticamente afasto-me imediatamente do debate. Não me sinto porque acredito no projeto dele para o Benfica. Ponto final. Se ele deve ao Novo Banco tem de pagar", respondeu, antes de exemplificar. "Gosto do Pedro Abrunhosa. Há quem pergunte no PSD e no CDS face ao que ele dizia do professor Cavaco Silva, de quem sou fã, se eu gosto dele. Sim, gosto, porque gosto das músicas e das letras do Pedro Abrunhosa. Vou ao concerto. Temos de separar as coisas. Aqui [Benfica] é a mesma coisa. Acredito no projeto que ele tem para o Benfica. Se ali ao lado fez uma gestão incorreta de património que levou a perdas e que tenha de ser responsabilizado por isso, então que a justiça atue. Uma coisa não tem nada a ver com a outra", concluiu.