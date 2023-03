Depois do sucedido com FC Porto, Benfica deixa aviso aos adeptos do Inter

O clube de Lisboa recorda que para o jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões foram reservados 3250 bilhetes para os adeptos do Inter,

O Benfica publicou uma nota no site sobre os bilhetes disponíveis para os adeptos do Inter, que apenas poderão adquirir bilhetes para o jogo no Estádio da Luz nas plataformas oficiais do clube italiano.

O clube de Lisboa recorda que para o jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões foram reservados 3250 bilhetes para os adeptos do Inter, ou seja, 5% da lotação total do Estádio da Luz. Uma percentagem que, lembra o Benfica, cumpre as "mais estritas normas de segurança definidas pela UEFA".

O Benfica avisa, por isso, que "qualquer ingresso adquirido noutra proveniência poderá ser considerado irregular e determinar a impossibilidade de aceder ao recinto", apelando que os adeptos do Inter se cinjam aos lugares determinados para os apoiantes da equipa adversária. "Qualquer outra opção que envolva plataformas não oficiais, sublinha-se, é passível de ser considerado um ingresso irregular e suscetível de não reunir as necessárias condições de acesso ao jogo", finaliza.

Recorde-se que a propósito do jogo no Dragão, da segunda mão dos oitavos de final da Champions, o FC Porto esclareceu antes do jogo que os adeptos da equipa italiana apenas entrarariam no Dragão munidos de bilhetes adquiridos no clube de Milão. "Os ingressos para todos os setores do Estádio do Dragão, com exceção dos lugares destinados aos adeptos visitantes e remetidos ao clube visitante para venda, são exclusivos aos adeptos do Futebol Clube do Porto", referia o comunicado.

Certo é que no dia do FC Porto-Inter, circularam vários vídeos de aglomeração de adeptos do Inter a tentar entrar no Estádio do Dragão, assim como informação de que muitos foram mesmo barrados, mesmo tendo bilhete, situação que levou o clube italiano a apresentar uma queixa na UEFA.

O apelo e aviso dos dragões não foi, portanto, ouvido. Foram assim muitos os adeptos que tentaram entrar com bilhetes para zonas que não estavam destinadas a adeptos do clube visitante, sendo, como tal, impedidos de entrar. Muitos foram depois para a zona correta, acabando por bloquear as entradas dos que tinham os bilhetes comprados ao Inter, gerando um aglomerado de pessoas nos acessos.