"Depois do Mundial temos um jogo difícil contra o Braga. É uma situação estranha"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez a antevisão ao embate em casa do Estoril, marcado para as 20h30 de domingo e relativo à 12.ª jornada da Liga Bwin.

Paragem para o Mundial'2022: "Não há nenhum grande plano para isso. não haverá descanso durante o Mundial, teremos a Taça da Liga, é decisão da Federação e é algo novo termos de disputar uma competição sem os jogadores que vão às seleções. Vamos ter muitas ausências. Teremos alguns dias de descanso entre os jogos da Taça da Liga, mas é complicado arranjarmos tempo de descanso para os jogadores numa época que tem sido exigente. É importante não lhes dar também muito descanso pois voltaremos a jogar. Há que encontrar a melhor abordagem para resolver a situação. Aceito sempre algo que não posso mudar e procurar a melhor forma de gerir a situação. Jogaremos logo após o Natal um jogo muito importante contra o Braga, depois teremos alguns jogos importantes em janeiro... É uma situação estranha, mas vamos encontrar a melhor situação.

Dois jogos com o Estoril em quatro dias: "O próximo jogo é sempre o mais importante. Primeiro teremos o jogo com o Estoril para a Liga, depois novamente com eles para a Taça. Por vezes acontece jogar com as mesmas equipas em muito pouco tempo. Para já estamos focados no jogo de amanhã do qual vamos retirar informação para depois nos prepararmos o próximo, sempre passo a passo."