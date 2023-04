Depois de Roger Schmidt, Benfica avança para a renovação de Chiquinho

Responsáveis encarnados têm nos planos iniciar em breve as negociações com o médio.

Com contrato válido até junho de 2024, Chiquinho está na lista de jogadores que os responsáveis do Benfica pretendem "amarrar" ao clube mais tempo. Nesse sentido, e segundo O JOGO apurou, o médio de 27 anos vai ser abordado nos próximos dias no sentido de se sentar à mesa das negociações e acertar um novo vínculo, o que equivale a dizer que será prolongada a ligação entre as partes e também reconhecidos, em termos salariais, o desempenho e a importância que o jogador assumiu no onze esta temporada.

Blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, que até poderá ser aumentada, o camisola 22 dos encarnados arrancou a temporada como uma solução para ir ganhando minutos nas alas, mas a venda milionária de Enzo Fernández ao Chelsea e a ausência de um substituto recrutado no mercado de janeiro abriu um espaço no onze que o médio agarrou, ao ponto de até ter sido já elogiado por Roger Schmidt. Aliás, o técnico manteve Florentino na dupla de meio-campo e desviou Aursnes para a faixa esquerda, cimentando Chiquinho como substituto direto, pela posição e funções, do argentino que rumou à Premier League.

Depois de contratado à Académica e cedido ao Moreirense, Chiquinho foi recuperado pelas águias em 2019, mediante o pagamento de 4,5 milhões de euros aos minhotos. Na última época foi cedido a Braga e aos turcos do Giresunspor, voltando na época em curso à Luz, onde convenceu Schmidt da sua utilidade. Até agora, soma 33 jogos, marcou um golo e fez três assistências. De referir que a contratação de um médio está nos planos da SAD e, como noticiámos ontem, o turco Kokçu, do Feyenoord, é um dos alvos.