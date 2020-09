Depois de garantir Otamendi, Vieira pressiona por Rúben Semedo

Há mais um central em cima da mesa do Benfica.

Desejado por Jorge Jesus, que após o triunfo com o Moreirense frisou que o central já trabalhou consigo e "sabe perfeitamente" o que este quer, Rúben Semedo está em cima da mesa do Benfica.

Luís Filipe Vieira quer acelerar a contratação e pressiona para ter o futebolista ainda esta semana. Evangelos Marinakis, presidente do Olympiacos, está disposto a flexibilizar de alguma forma a sua posição, ele que tem apontado aos dez milhões de euros para fechar negócio, mas apenas depois do jogo do campeão grego para a Champions.

A turma comandada por Pedro Martins joga na terça-feira a segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos, com o Omonia, e só depois de decidido o futuro na prova admite avançar de vez com as negociações.