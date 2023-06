Depois de Alba, em Espanha apontam mais um nome ao Benfica

De acordo com o Relevo, os encarnados são um possível destino para Renan Lodi, que não entra nas contas do Atlético de Madrid em 2023/24, após uma época emprestado ao Nottingham Forest.

Depois de Jordi Alba, que terminou contrato com o Barcelona, ter sido associado ao Benfica pela imprensa espanhola, agora foi a vez de Renan Lodi também ser apontado como um possível reforço das águias no verão.

De acordo com o portal Relevo, o lateral esquerdo brasileiro, de 25 anos, que passou a presente temporada emprestado com opção de compra ao Nottingham Forest, não vai continuar no clube inglês e também não faz parte dos planos do Atlético de Madrid, com quem tem contrato até 2026, para 2023/24.

Nesse sentido, a referida fonte coloca o Benfica entre os possíveis destinos do internacional canarinho, cujo perfil será do agrado de Rui Costa, presidente encarnado, que procura um sucessor na lateral esquerda para Álex Grimaldo.

Lodi registou um golo e uma assistência em 32 jogos disputados pelo Forest, que terminou a Premier League na 16.ª posição.