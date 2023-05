Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Presidente dos encarnados presente no Pavilhão da Luz, apesar da noite longa que teve com a equipa de futebol.

Rui Costa, presidente do Benfica, está no Pavilhão da Luz a assistir ao Benfica-FC Porto, terceiro jogo das meias-finais do play-off de hóquei em patins. O dirigente apareceu nas imagens televisivas a autografar cachecóis.

De recordar que a noite de Rui Costa foi bem longa. A equipa de futebol conquistou o campeonato no sábado e foi para o Marquês festejar durante a madrugada.