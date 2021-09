"Denunciei os vícios do Vieirismo e os riscos que o Benfica corria"

João Noronha Lopes anunciou que não vai candidatar-se à presidência do Benfica

João Noronha Lopes anunciou, esta quinta-feira, que não vai candidatar-se à presidência do Benfica e deixou claro que não vai apoiar Rui Costa, embora o atual presidente não tenha ainda confirmado que vai ser candidato.

Aliás, Noronha Lopes aproveitou a conferência de imprensa de hoje para recordar que sempre foi um adversário da gestão de Luís Filipe Vieira.

"Denunciei os vícios do Vieirismo e os riscos que o nosso clube corria. O que se passou no último ano confirmou muito do que eu disse na campanha. A história deu-me razão. Na noite da última votação, disse que não seria candidato, era o que pensava, sem calculismos. O Benfica merece um presidente a tempo inteiro. As circunstâncias que permitiram a minha primeira candidatura não se iriam repetir. Porém, na mesma linha, ser claro e de falar a verdade, assumo que, face às circunstancias gravíssimas que rodearam a saída de Vieira, ponderei candidatar-me de novo nas últimas semanas. Feita a ponderação, tomei a decisão de não me recandidatar, por circunstâncias pessoais e familiares", disse esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

"O facto de não não ser recandidato não me inibe de, enquanto sócio, criticar este ato eleitoral. Os termos em que foram feitos a convocatória condicionam a possibilidade de promover um debate sério sobre as razões que nos trouxeram aqui e sobre a melhor maneira de resolver os problemas no futuro. O ato eleitoral teria todas as condições para ser transparente se, antes da convocatória, tivesse sido aprovado um regulamento eleitoral, onde ficasse claro em que condições se faria o voto físico, fariam os debates na BTV e o acesso igualitário aos cadernos eleitorais para todas as listas. Deste modo, as regras apenas vão ser conhecidas a 3 semanas do dia da votação", acrescentou.