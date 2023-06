Delegação do Benfica nos Países Baixos para segurar Kokçu de vez

Médio turco do Feyenoord é alvo do clube da Luz. Negócio muito perto de estar concretizado.

Orkun Kokçu está cada vez mais perto de tornar-se reforço do Benfica. As águias aceleraram as negociações nos últimos dias com o Feyenoord e o processo conheceu avanços importantes, que levam os clubes a acreditar num desfecho positivo a curto prazo. A imprensa neerlandesa confirma a informação detalhada por O JOGO na edição desta sexta-feira, afirmando que uma delegação das águias se deslocou aos Países Baixos para fechar os derradeiros detalhes que farão de Kokçu o mais caro da história do clube da Luz.

"O Benfica quer apresentar Kokçu muito rapidamente, porque na próxima semana tem de se deslocar à Turquia para jogos internacionais da Liga das Nações", vinca o De Telegraaf, referindo que o jogador do Feyenoord foi chamado para os encontros com Letónia e País de Gales, neste mês de junho, ambos de apuramento para o Europeu.

Depois de fechar 2022/23 como a época mais goleadora da carreira, com 12 golos, e mais cinco assistências, Kokçu assume o Benfica como o passo ideal para prosseguir a carreira, até porque está seduzido com o estilo de jogo de Roger Schmidt, que terá já mesmo ligado ao médio para lhe explicar os seus planos, reforçados por Aursnes com quem privou um ano no Feyenoord.