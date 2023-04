Del Piero e o jogo com Inter: "O Benfica joga sempre com os mesmos onze"

O antigo craque italiano comentou as incidências do Inter-Benfica

Alessandro Del Piero, velha glória da Juventus e da seleção italiana, comentou o desenrolar do Inter-Benfica e considerou que a grande vantagem da equipa de Milão é a capacidade de rodar a equipa e de ter um banco de suplentes de qualidade, ao contrários das águias.

"Entre todos os méritos do Inter está o banco longo, ao contrário do Benfica que joga sempre com os mesmos onze jogadores. Isso não diminui os méritos do Inter que mostrou foco, principalmente, no jogo da 1.ª mão. O Inter está, neste final de temporada, em todas as competições", afirmou, na Sky Sport Itália.

A partida terminou 3-3 e, com a vantagem obtida na Luz (2-0), o Inter seguiu em frente na Liga dos Campeões.