Defesa obriga a cuidados: golos sofridos ao nível dos piores registos do século

Nélson Veríssimo forçado a afinar setor que já permitiu 33 golos. Mais (35) só em 2004/05 e 2017/18. Encarnados apresentam média de 1,1 tentos sofridos em 31 partidas esta temporada. Rivais batem este rendimento, com médias inferiores: o Sporting consente 0,8 e o FC Porto 0,9 por jogo

Escolhido como sucessor de Jorge Jesus no comando do Benfica, Nélson Veríssimo operou desde logo uma importante mudança na equipa, abdicando do esquema de três centrais utilizado pelo anterior técnico e implementando uma defesa a quatro.

A primeira etapa da segunda passagem de Veríssimo pela formação principal das águias ditou, porém, um desaire com o FC Porto, num jogo que consolidou uma tendência das águias em 2021/22, nomeadamente no que diz respeito às fragilidades defensivas.