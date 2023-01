Defesa do Benfica iguala registo fora de casa de há 34 anos

Gonçalo Ramos, Morato e António Silva em ação a tentar bloquear um ataque do Santa Clara

Em oito jogos como visitantes para a Liga, as águias só concederam golos em dois. Neste milénio nunca se vira tal eficácia defensiva num arranque e igual só mesmo em 1988/89.

No jogo que marcou a entrada do Benfica num ciclo de três partidas fora do conforto da Luz - depois da visita ao Santa Clara seguem-se passagens por Paços de Ferreira e Arouca nas próximas duas jornadas, - o triunfo por 3-0 das águias foi "limpinho". Ou, como dizem os ingleses, teve um "clean sheet", expressão que qualifica uma partida onde a equipa em causa não sofreu qualquer golo.

Apenas em Braga e no Estoril é que Vlachodimos se viu batido: no primeiro caso três vezes. Santa Clara juntou-se ao lote de equipas incapazes de marcar ao Benfica ante os seus próprios adeptos.

Nesta temporada, considerando jogos de campeonato fora, foi a sexta vez em oito partidas que o Benfica manteve virgens as suas redes, num registo sem par em período idêntico de todas as temporadas deste milénio. Mais: é preciso recuar até 1988/89 para se ver um plantel fazer o mesmo que o de Roger Schmidt após esta viagem aos Açores.

Muito embora, em duas ocasiões, os encarnados tenham comprometido em deslocações desta época para a Liga - derrota pesada em Braga por 3-0 e empate a zeros em Guimarães - os 75 por cento de partidas em que não consentiram golos na casa de adversários é um registo de peso, considerando os mesmos oito jogos de todas as temporadas passadas. Os seis "clean sheets" de 2022/23 só têm paralelo recente há 34 anos, quando Toni era o técnico das águias e, na baliza, o titular dessa meia dúzia de jogos do Benfica sem tentos consentidos foi Silvino.

Além do Santa Clara, também Casa Pia, Boavista, Famalicão, V. Guimarães e FC Porto não marcaram, nos seus terrenos, às águias.

Antes disso, apenas em 1977/78 e 1972/73 se viu o Benfica ter desempenho igual ao que hoje a equipa de Schmidt apresenta. Fora, os encarnados só deixaram Braga e Estoril marcarem-lhes, neste último caso de forma inócua dado o 1-5 final. Ante o seu público, Casa Pia, Boavista, Famalicão, Vitória de Guimarães, FC Porto e, agora, Santa Clara, foram incapazes de ferir as águias pelo menos por uma vez, para os sesus adeptos celebrarem.

Só o Braga escorrega menos em pontos

Na comparação com os rivais diretos, o Benfica é também a equipa que menos anfitriões deixou faturar nas suas redes. O Braga, segundo colocado e o FC Porto, terceiro, estão iguais em jogos sem sofrerem golos como visitantes, cinco cada, eles que já têm nove deslocações (55,6%). O Sporting, também com nove partidas, apenas uma vez não "deu" golos, contra o Estoril (11,1%).

Mas olhando meramente para pontos perdidos fora, quem menos falhou foi o Braga (3), seguindo-se Benfica (4),FC Porto (9) e Sporting (16).

Domínio na Luz mas com... "fugas"

Na presente temporada, o Benfica soma já nove partidas na Luz para a Liga, somando oito triunfos e apenas um empate, o recente 2-2 ante o Sporting. Este domínio quase absoluto em casa contribuiu muito para o avanço pontual das águias na Liga - quatro pontos para o segundo, o Braga - isso apesar de a maioria dos adversários terem faturado ali. Cinco, mais precisamente, bateram Vlachodimos: Sporting, Gil Vicente, Rio Ave, Vizela e Arouca. Mesmo assim, melhor que em 2021/22, onde sete dos nove primeiros visitantes marcaram na Luz.