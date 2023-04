Defesa do Benfica em alerta para a reta final: trio em risco de suspensão

A visita a Barcelos obrigará a cuidados no setor mais recuado, pois Roger Schmidt tem António Silva, Otamendi e Grimaldo em risco de suspensão por acumulação de cartões; O internacional argentino e o lateral esquerdo juntaram-se ao jovem central no lote de futebolistas sujeitos a castigo ao serem admoestados por Rui Costa no desafio de domingo com o Estoril.

Depois das preocupações no meio-campo, é agora a vez de o setor defensivo causar dores de cabeça a Roger Schmidt no que diz respeito à disciplina. Isto porque o treinador encarnado tem três defesas em risco de suspensão para a reta final do campeonato, absolutamente decisiva tendo em conta a aproximação de FC Porto e Braga ao emblema benfiquista. E todos indiscutíveis nas contas do técnico para o onze inicial: António Silva, Otamendi e Grimaldo são os futebolistas encarnados que estão proibidos de ver nova cartolina amarela, pois dessa forma serão obrigados a falhar o desafio seguinte da formação da Luz.

O embate com o Estoril foi, aliás, problemático no que diz respeito à disciplina para o último reduto das águias, pois se Rui Costa admoestou apenas dois futebolistas do plantel de Roger Schmidt foram precisamente Otamendi e Grimaldo a serem visados pelo juiz portuense. Assim, esta dupla junta-se a António Silva no lote de futebolistas que merecem agora cuidados.

O Benfica desloca-se no sábado a Barcelos para enfrentar o Gil Vicente e caso algum destes futebolistas veja novo cartão amarelo ficará de fora da partida seguinte, a importante receção ao Braga, agendada para 6 de maio, às 20h30, no Estádio da Luz. O conjunto orientado por Artur Jorge está nesta altura a seis pontos das águias e encara esse desafio como importante para encurtar distâncias. Após o Braga haverá as deslocações a Portimonense e Sporting, com o Santa Clara a fechar o campeonato.

António Silva viu o quarto amarelo na receção ao FC Porto e desde então salvou-se da suspensão frente a Chaves e Estoril. O jovem central poderá falhar o primeiro desafio por castigo, tal como Grimaldo, também ele apenas com quatro cartões até ao momento. Já Otamendi leva oito amarelos no campeonato e está perto de completar assim a segunda ronda, ficando suspenso se atingir agora os oito - falhou o embate da 17.ª jornada por castigo, com o Santa Clara.

No caso de um dos centrais ser baixa forçada pelo capítulo disciplinar, a opção natural de Roger Schmidt, tendo em conta os últimos jogos, deverá ser Morato, que substituiu precisamente Otamendi diante do Inter, na primeira mão dos quartos de final, na Luz, pela acumulação de amarelos do capitão encarnado na Liga dos Campeões. Mais problemática poderá ser uma baixa simultânea da dupla central - Lucas Veríssimo tem apenas 239 minutos em 2022/23 (135 na equipa B) e foi titular somente por uma ocasião na formação principal, diante do Varzim, nos oitavos de final da Taça de Portugal (vitória por 2-0).

Quanto a Grimaldo, é o jogador de campo mais utilizado por Schmidt (4375") e falhou apenas uma partida esta época, com o Rio Ave, na Luz (4-2),a 8 de outubro. Já recuperado, Ristic será o candidato natural, ainda que contabilize 187" na presente temporada.

Gestão inédita com Florentino

Ao longo da temporada, e perante várias situações de atletas em risco de suspensão, Roger Schmidt nunca foi demonstrando preocupação extra com a questão dos amarelos. A política alterou-se, contudo, recentemente com o caso de Florentino. Depois de Aursnes ter cumprido castigo com o V. Guimarães, o camisola 61 era o único em risco e face à importante receção com o FC Porto o técnico decidiu poupar o médio no jogo anterior, com o Rio Ave. O jovem ficou no banco a pensar na disponibilidade para o clássico e só entrou no decorrer da partida.