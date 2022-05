Defesa-central que passou pela Liga Bwin associado ao Benfica

O ex-Famalicão Nehuén Pérez está a ser apontado como um alvo do Benfica.

Nehuén Pérez interessa ao Benfica, segundo o portal UdineseBlog. O defesa-central, de 21 anos, representou a Udinese esta temporada, por empréstimo do Atlético de Madrid, e realizou 21 jogos.

O argentino, recorde-se, passou pelo Famalicão na época 2019/20, também cedido pelos colchoneros, e no ano passado alinhou ao serviço do Granada. Não fez ainda qualquer jogo oficial pela equipa de Madrid, com quem tem contrato até 2026.

Pelos minhotos, o jogador com passado nas seleções jovens da Argentina fez 26 jogos e marcou um golo.