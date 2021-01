Defesa azeri vai fazer testes no Benfica: "Se a transferência acontecer..."

Jalal Huseynov vai treinar à experiência no Benfica

Jalal Huseynov tem apenas 18 anos e pertence ao Zira, do Azerbaijão.

Jalal Huseynov, defesa azeri de 18 anos, do Zira, vai fazer em breve testes no Seixal, "quartel-general" do Benfica.

"Espero que aproveite a oportunidade que lhe está a ser dada. O principal é poder passar no período à experiência. Existe uma condição de acordo entre os dois clubes. Se passar com sucesso nas captações e a transferência acontecer, o Zira também colherá benefícios financeiros", disse o técnico Rashad Sadikhov.

O jovem Huseynov estreou-se recentemente pela equipa principal do Zira: fê-lo ainda com 17 anos, frente ao Qarabag, em outubro do ano passado.