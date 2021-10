"Declarações de Rui Gomes da Silva? Se esse vaticínio se concretizar, será muito mau"

Declarações de Francisco Benitez, candidato pela Lista B à presidência do Benfica, após ter exercido o direito de voto.

Adesão às urnas: "É de louvar e vem mostrar que temos razão no que já há muito tempo andamos a dizer, que as Assembleias deviam ser em dias não úteis. O voto físico é muito mais rápido que o eletrónico, e o facto de ser a um dia não útil ajuda à afluência. Espero que no final do dia consigamos bater o recorde de votações, que seria mais uma vitória para o clube".

Se Rui Costa vencer, vai apoiá-lo? "Vou apoiar se ele cumprir aquilo que prometeu, trazendo mais transparência, se for mais ambicioso. Se não o fizer, terá a minha crítica."

Rui Costa esteve rodeado de muitos sócios, agora Francisco Benitez está sozinho. Poderá ser um indicador?

"Isso não me preocupa. Entre para estas eleições para dar os benfiquistas que não se reviram nas eleições anteriores uma alternativa. E para apresentar as nossas propostas. Estou muito contente com a forma como as coisas correram."

Previsão de eleições em 2022 feita por Rui Gomes da Silva: "Não sei se é possível. Se for, é muito mau. Se esse vaticínio se concretizar, será muito mau para o Benfica. Espero que não aconteça. Tudo farei para que não aconteça."

Mudança na campanha: "Não... A campanha foi uma montanha russa. Foram duas semanas de loucura, mas pelo Benfica faz-se e deixa-se tudo. Voltaria a fazê-lo para abraçar esta campanha e servir o Benfica. Não divulguei os nomes das pessoas que me ajudaram a criar o programa com a condição de que não os revelaria. Cumpro as minhas promessas até ao fim. Amanhã cá estarei para revelar os nomes."