Debates, declaração patrimonial e registo criminal, propõe "Movimento Servir o Benfica"

Página na rede social Facebook recolhe, num esquema de perguntas e respostas, as propostas deste movimento que tem como candidato à presidência Francisco Benitez

Através da página na rede social Facebook, o "Movimento Servir o Benfica" divulgou mais algumas das propostas que integrarão o programa eleitoral. Assim, entre as ideias lançadas pelo movimento encabeçado por Francisco Benitez deixou de constar a obrigatoriedade de publicação, no jornal O Benfica, da declaração de IRS do presidente do clube, tendo sido trocada pela entrega de declaração patrimonial dos membros dos órgãos sociais ao Conselho Fiscal num prazo de 90 dias após a tomada de posso e do fim do mandato.

"Era ideia do Movimento incluir esta proposta, mas após vigoroso debate interno e audição de inúmeras opiniões de Benfiquistas, consideramos que tal pode não ser adequado", justificou-se o referido Movimento. "A entrega do registo criminal ao Conselho Fiscal será igualmente mandatória", acrescentam.

Outra das propostas é a obrigatoriedade de realização de debates com os candidatos à presidência do clube na BTV, "honrando a história e tradição democrática do clube", conforme se lia na publicação.