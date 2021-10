As ideias de Rui Costa e Benitez sobre o mercado... com Félix ao barulho

As ideias principais dos dois candidatos à presidência do Benfica no debate desta quinta-feira.

Rui Costa: "As saídas têm muito a ver com os jogadores, têm a ver com a nossa liga, mais do que o dinheiro, tem a ver com a projeção da liga, são eles que não querem ficar e não temos forma de os manter, como Ruben Dias, por exemplo."

Francisco Benitez: "Esse é sempre o argumento. Liga devia fazer o nosso campeonato mais apetecível, sim. Mas isso não é verdade a cem por cento. Se fosse pelo dinheiro iam para o Médio Oriente. Querem porque são melhores ligas. Mas aí o Benfica tem de trabalhar, se for sempre aos "oitavos" ou "quartos" da Champions os jogadores se calhar não querem saber. Depois é acabar com comissões a empresários e deixar de comprar tantos jogadores que não jogam no Benfica. Aí teremos mais capacidade para manter os jogadores."

Rui Costa: "Isso é suposição sua, creio que nunca lidou com jogadores, eu lido diariamente com eles e sei o que estou a dizer. Em Portugal não conseguimos oferecer em termos financeiros e de estatuto o que existe nas big five, nas cinco ligas principais. Não é finanças, é estatuto, eles querem dar o salto e nós temos de dar condições para eles crescerem no Benfica. Isso envolve jogadores, empresários. E falo porque falo diariamente com eles."

Francisco Benitez: "Com o João Félix, assim que deu nas vistas, enviaram emissários a todos os clubes a ver quando o vendiam. Andava Vieira em Itália a dizer que ele ia ser o próximo Ronaldo. Depois em julho diz que não queria vender. Na prática, assim que um jogador começa a dar nas vistas, todos os intermediários começam a bater nas portas para vender."

Rui Costa: "Mas acredita que para vender um Félix temos de bater à porta de alguém? Isso é o pior exemplo de todos, 126 milhões, acha que algum clube evitava? Fomos bater à porta para nos darem 126 milhões? Por amor de Deus ó senhor Benitez..."

Francisco Benitez: "Andamos a navegar à vista. Um dia o responsável de scouting tem importância, noutro não, noutro é o treinador. O Benfica tem de deixar de ser um entreposto, tem de comprar jogadores para ganhar e não para vender. Muitos dos que entram nem jogam um minuto na equipa principal. Objetivo deste Benfica é comprar e vender. Queremos acabar com isso."

Rui Costa: "Tentamos que as aquisições sejam oportunas, foi o que procurámos com a contratação dos dois médios, que era o mais premente para o nosso treinador. Fomos à busca dos jogadores que nos faltavam para completar o plantel para colocar a equipa no patamar em que está hoje. O scouting conta sempre. É o scouting que faz estas análises para depois escolher. O scouting analisa, não contrata. Quem contrata é a estrutura em conjunto com o treinador."