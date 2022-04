De Vlachodimos a Darwin: os elogios de Alisson ao plantel do Benfica

Declarações de Alisson na antevisão ao jogo com o Benfica, marcado para as 20h00 de quarta-feira.

Responsável por travar as ambições do Benfica no jogo desta quarta-feira, Alisson elogia o plantel encarnado, com destaque para Darwin. "Tivemos um jogo difícil na primeira mão, o Benfica tem bons avançados. Tem um forte avançado como 9 e conheço Everton da seleção do Brasil, sei o quão bom é e torço para que possa cumprir o seu potencial no Benfica. Deram-nos muito trabalho, mas estamos preparados para enfrentá-los e atingir os nossos objetivos", começou por referir na antevisão, realçando que Darwin "tem vindo a mostrar que é um grande atacante". "Marcou um hat-trick no último jogo e isso mostra a importância que tem na equipa", referiu.

"Todos os jogadores merecem muita atenção, são todos muito capacitados. Obviamente como guarda-redes a maior parte do tempo vou estar concentrado em neutralizar os avançados. Rafa também tem muita qualidade, é um plantel de muita qualidade", adiantou o internacional brasileiro.

Do lado contrário de Alisson estará Vlachodimos, colega de posto que o dono da baliza do Liverpool elogia. "Fez um grande jogo contra nós, fez defesas importantes no um contra um que poderiam ter definido um resultado um pouco melhor para nós. É um guarda-redes com confiança, jovem, tem muita margem para evoluir no futebol e poder atuar em grande nível. Que seja um grande nome", atirou.