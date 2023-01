De saída do Benfica, Grimaldo vai deixando a marca de livre e não tem rival na Europa

Nas seis maiores ligas, nenhum jogador chega perto dos quatro golos de falta direta apontados pelo espanhol. Defesa que apenas é superado, nas águias, por Simão Sabrosa, fez algo que durante duas décadas ninguém conseguira pelo Benfica. Quatro golos de livre numa época, só Van Hooijdonk, em 2000/2001.

O Benfica começou bem cedo a construir a vitória em Paços de Ferreira, com Grimaldo a puxar da sua maior arma e a fuzilar as redes de Marafona na conversão de um livre direto logo aos 9", apontando desta forma, com um remate que lhe é característico, o seu quinto golo da época e o quarto neste tipo de lances (marcou também a Chaves, Maccabi Haifa e Varzim).

Ora, olhando às seis maiores ligas do ranking da UEFA - Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França e Portugal -, não há registo de qualquer outro jogador que tenha festejado mais golos de livre direto do que o espanhol dos encarnados.