Florentino Luís tem-se destacado na pré-época do Benfica

Com indicação para ficar no plantel, médio tem convencido o treinador alemão. Sente-se mais evoluído e confiante, até no passe vertical.

De regresso ao Benfica após duas épocas de cedência, primeiro ao Mónaco e depois ao Getafe, Florentino quer afirmar-se e mostrar que voltou para ficar. O médio chega com essa indicação e tem vindo a ganhar pontos junto de Roger Schmidt, convencendo o novo técnico encarnado com os seus atributos.