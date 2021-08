De olho no Benfica-PSV, Gotze lança desafio a Weigl

Herói alemão do Mundial'2014 partilhou o balneário do Dortmund com o médio do Benfica.

Mario Gotze, médio alemão que na última época trocou o Borussia Dortmund pelo PSV Eindhoven abordou, na sua conta no Instagram, o embate com o Benfica para o play-off da Liga dos Campeões.

Antigo colega de Julian Weigl no conjunto germânico, Gotze comentou: "Prontos para a próxima. Equipa! Estás pronto Weigl?", em jeito de desafio ao agora futebolista do Benfica, com quem partilhou balneário entre a época de 2016/17 e janeiro de 2020.

Herói da conquista do Mundial'2014 pela Alemanha, Gotze procura relançar a carreira aos 29 anos.