De elo mais fraco a opção principal no Benfica: Gonçalo Ramos mete rivais em sentido

Nos seis particulares do Benfica até agora, o jovem foi titular em cinco deles. Soma dois golos, já ganhou uma grande penalidade e está a impressionar Jesus, que pondera dar-lhe um lugar na visita ao Spartak

Mesmo tendo partido, num plano teórico, atrás das principais opções de Jorge Jesus para esta pré-temporada, Gonçalo Ramos tem aproveitado ao máximo as oportunidades dadas pelo técnico, assim como o contexto favorável do arranque de 2021/22.

Nas seis partidas que as águias tiveram neste defeso, Gonçalo Ramos foi eleito cinco vezes para o onze titular, algo que mais nenhum avançado conseguiu e "retribuiu" com dois golos e, ainda, uma grande penalidade conquistada.

De elo mais fraco a opção principal, pelo menos até agora, foi um pulinho e Jorge Jesus já olha para o avançado de 20 anos como potencial elemento no ataque que, a 4 de agosto, irá medir forças com o Spartak de Moscovo na primeira mão da 3.ª pré-eliminatória de acesso à Champions.

Quando o plantel encarnado se apresentou ao trabalho no início do mês, ninguém apostaria em Gonçalo Ramos como um dos indispensáveis de Jesus. Mas o jovem começou logo por ser titular na derrota com a equipa B (1-0), falhando o onze no embate com o Covilhã. Daí em diante, não mais saiu da equipa titular: Farense (marcou um golo no triunfo por 3-2), Belenenses (0-0), Casa Pia (mais um golo a culminar de cabeça uma jogada com 24 passes, em vitória por 2-1) e Almería (triunfo por 2-1 que começou na grande penalidade conquistada por Ramos e bem cobrada por Pizzi).

Se Gonçalo Ramos está a responder às aspirações de Jesus, o seu emparelhamento com Carlos Vinícius no 4x4x2, que tem sido trabalhado dadas as limitações com os centrais, também tem agradado: foram a dupla inicial em três das quatro vezes que o brasileiro também jogou de início.

Sem Darwin, que ainda recupera de operação ao joelho direito e com Seferovic a voltar recentemente de férias e Rodrigo Pinho de lesão, o "andamento" de Ramos e Vinícius pode ser determinante no primeiro compromisso da época, em Moscovo, com o Spartak de Rui Vitória.