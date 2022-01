Pouco depois de o Moreirense se adiantar na Luz, com um autogolo de Gilberto, Darwin empatou o jogo, da ronda 18, para o Benfica. Foi o 14.º golo do uruguaio no campeonato, isolando-se no topo dos melhores marcadores (Luis Díaz tem 13 e joga no domingo com o Belenenses).