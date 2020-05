David Tavares: Benfica atualiza estado e explica divulgação do nome

Jogador está infetado com covid-19.

David Tavares, jovem jogador do Benfica, está infetado com covid-19 e mereceu esta segunda-feira umas palavras por parte do clube. Através da newsletter diária, as águias explicam os motivos pelos quais divulgou no nome do atleta.

"Em relação ao nosso atleta David Tavares, queremos antes de mais desejar-lhe uma rápida recuperação. O atleta encontra-se bem, assintomático, e a cumprir isolamento nas condições contempladas no plano de contingência predefinido, seguindo as normas da DGS e contando com o total apoio do clube. David Tavares, não fosse jogador profissional de futebol, e dada a ausência de quaisquer sintomas, seria, muito provavelmente, mais um dos muitos casos que se julgam existir e por detetar", surge escrito.

"O Benfica tomou, em nome da transparência, a decisão de divulgar o nome do jogador, que, obviamente, deu o seu imediato consentimento para que assim se procedesse. O Benfica tornou pública a situação no mesmo dia em que teve conhecimento do caso, fazendo-o poucos minutos após ter ficado a conhecer o resultado da contra-análise. Este sinal de transparência vai ao encontro daquilo que o Benfica pediu desde a primeira hora: centralização dos testes e a necessidade de uma periodicidade apertada", acrescenta.

O Benfica salienta ainda que "manterá o rigoroso plano de contingência que está a ser seguido desde o dia em que os seus profissionais voltaram à atividade no Benfica Campus, estando previstos novos testes já nos próximos dias". "Refira-se que se tratará do quarto momento de testagem desde o regresso à atividade", aponta o clube.