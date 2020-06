David Tavares ainda infetado com covid-19 quase um mês depois

Médio voltou a testar positivo e continua fora dos trabalhos do Benfica.

A dois dias do regresso do Benfica à competição, Bruno Lage voltou a puxar pelo plantel, no sentido de afinar a estratégia para o confronto de quinta-feira diante do Tondela. O técnico encarnado trabalhou, como tem sido habitual, com 32 futebolistas às suas ordens, mantendo-se apenas David Tavares de baixa, uma vez que o médio voltou a acusar positivo nos testes realizados na segunda-feira. Foi no dia 10 de maio que o clube confirmou o caso.

Ao contrário do camisola 92, o restante plantel apresentou resultados negativos nos exames, razão pela qual está assim em perfeitas condições para ser opção ante o Tondela, ainda que estejam previstos novos testes para esta quarta-feira, tal como estipula o protocolo da Liga, elaborado de acordo com as indicações da Direção-Geral da Saúde.

Após a dose dupla na véspera, que se seguira a um dia de folga, Bruno Lage orientou ontem apenas um treino, no qual, contando com os oito jovens promovidos das equipas secundárias das águias, procurou trabalhar o onze para o encontro com o Tondela, agendado inicialmente para 14 de março, numa altura em que conta com o regresso dos anteriormente indisponíveis Zlobin, André Almeida, Jardel, Gabriel e Seferovic.