David Tavares: a multa pesada e outros casos como Mantorras e Talisca

O médio, de 21 anos, foi detido domingo numa operação de fiscalização da PSP.

David Tavares é o mais recente jogador de futebol em Portugal a ser apanhado por uma operação policial sem ter carta de condução válida para o fazer. O médio do Benfica foi um dos cidadãos mandados parar no Túnel do Grilo pela Polícia de Segurança Pública (PSP) no passado domingo durante uma ação de verificação do porquê da presença de indivíduos na rua estando o país em estado de emergência.

A detenção de David Tavares pelas autoridades policiais, a única na operação que decorreu no Túnel do Grilo, em Lisboa, deverá acabar por ter um custo pesado para o médio de 21 anos, entre a multa pela infração e uma provável punição interna aplicada pela SAD se, após um inquérito, for concluído que houve violação do regulamento e das normas internas do Benfica, como se perspetiva. Algo que aqui, neste último ponto, até pode ter como situação agravante o facto de terem sido cometidas quando a ordem é para a reclusão do plantel (e cidadãos em geral) perante a pandemia.

No plano legal, e olhando para casos similares no passado, David Tavares deverá ser presente a tribunal e não deve escapar de uma multa cujo valor pode reverter para uma instituição de cariz social. O facto de ser a primeira infração do género pode, também, ser uma atenuante.

David Tavares que, tal como todos os restantes atletas do Benfica nesta fase, estão confinados às suas residências devido à epidemia da covid-19, conduzia o seu carro e acabou por ser mandado encostar. Os agentes exigiram a identificação ao médio assim como a documentação legal que o habilitava a conduzir, algo que o jovem não tinha e, por isso, viu-se detido.

O camisola 92 dos encarnados soma 36 minutos sob o comando de Bruno Lage, divididos por dois jogos: Leipzig, na Luz para a Champions, (23") e Vitória de Setúbal, na Taça da Liga (13").

Historial com Mantorras e Talisca



A prática da condução sem carta tem sido recorrente entre jogadores de futebol em Portugal nos anos mais recentes. Entre os casos conhecidos, os vividos por Jovane Cabral e Wendel no ano passado, "imitando" o então também leão Rúben Semedo, em 2013. Diego Lopes (Rio Ave), Talisca (Benfica), Kelvin (FC Porto) e Fábio Coentrão (Real Madrid) foram outros nomes envolvidos em problemas relacionados com os título de condução. Ainda no Benfica, em março de 2007, Mantorras foi punido por conduzir com... carta angolana.