David Neres substituído com queixas no Benfica-Sevilha

Com dores na coxa esquerda, o camisola 7 deu lugar ao estreante João Neves. Dos mundialistas, Bah já se treina no Seixal.

Roger Schmidt saiu do embate com o Sevilha (derrota por 1-0) com uma preocupação. David Neres teve de ser substituído - deu lugar ao estreante, para já em jogos particulares, João Neves, médio-ofensivo que trabalhara nos últimos dias às ordens da equipa principal - com queixas na coxa esquerda.

Na sequência de uma falta a meio-campo, o camisola 7 apresentou dores e saiu mesmo. À saída, Schmidt deu-lhe até uma palmadinha em jeito de consolo. O extremo saiu a coxear ligeiramente, algo que sucedeu no final da partida quando recolheu ao túnel e novamente à saída para o autocarro, já ligado.

Roger Schmidt teve, por outro lado, a boa notícia do regresso de Bah aos trabalhos, ainda que no Seixal, após a participação no Mundial, ficando por definir a data de apresentação de António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos.