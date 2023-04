Aposta de Schmidt aos 64' com o Inter, saiu visivelmente frustrado e direto para o balneário no final. Aponta a oportunidade com o Chaves, mas tem pela frente João Mário (103'), Rafa (158') e Aursnes (1327')

Lançado por Roger Schmidt como arma a partir do banco com FC Porto e Inter, David Neres mexeu com o jogo nas duas partidas, dando sinais positivos quer à equipa quer a Roger Schmidt, ainda que não conseguindo evitar as derrotas com portistas e nerazzurri.