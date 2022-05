David Neres "pago" por Pedrinho: Shakhtar tem contas a acertar com o Benfica

Responsáveis encarnados tentam convencer o Shakhtar a libertar o extremo mediante o abatimento de dívida. Ucranianos terão dado às águias apenas três milhões dos 18 acordados pela contratação de Pedrinho no início da época e o acerto de contas está em marcha. Neres quer vir, mas falta acerto final.

David Neres Campos é um dos principais alvos do Benfica para reforço de um ataque que deverá ser renovado para a próxima temporada. Como O JOGO já noticiou, decorrem negociações entre os encarnados e o Shakhtar, dono do passe do extremo brasileiro, procurando os responsáveis da Luz alcançar um entendimento que seja sustentado no abatimento da dívida que os ucranianos têm pela compra de Pedrinho às águias.

O emblema de Donetsk, agora sem competição e sem receitas por causa da invasão da Rússia à Ucrânia, pagou apenas cerca de três milhões de euros pela contratação do também extremo brasileiro Pedrinho ao Benfica, no início da época em curso. O bolo total ascendia aos 18 milhões de euros, precisamente o que os dirigentes encarnados desembolsaram em 2020/21 para o adquirir ao Corinthians.

Este acerto de créditos, que os dirigentes encarnados procuram garantir, permitirá algum desafogo financeiro que poderá ser canalizado para outros alvos mas também para sustentar de alguma forma o pagamento do elevado salário que David Neres aufere atualmente.

Depois de contratado ao Ajax em janeiro, mediante o pagamento de 12 milhões de euros, o brasileiro formado no São Paulo ficou com um salário anual a rondar os 3,5 milhões de euros líquidos, muito acima do teto salarial das águias, situado em torno dos 2 a 2,5 milhões de euros.

De qualquer forma, e sendo este um jogador que Roger Schmidt conhece e admira pelo que dele viu no futebol neerlandês, Rui Costa e seus pares estão dispostos a esticar a corda pelo atleta.

Neres, por seu lado, também já deu indicações de que aceita mudar-se para a Luz, tendo dado o sim a uma ligação que poderá estender-se até 2027. Neste capítulo, existe total disponibilidade do extremo, mas ainda faltam alguns acertos e a luz verde do Shakhtar.