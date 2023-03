"David Neres? No terceiro golo, especialmente, acho que foi fantástico"

Declarações de Roger Schmidt após o Marítimo-Benfica (0-3), jogo da 24.ª jornada da I Liga

Sobre o jogo: "Estamos muito contentes porque ganhámos um jogo difícil. O Marítimo jogou bem, foram corajosos, pressionando com muita intensidade. Não foi fácil e durante a primeira parte tivemos de encontrar soluções para jogar para a frente e atacar em profundidade. Acho que criámos boas ocasiões em frente da baliza. Falhámos algumas oportunidades, inclusivamente um penálti. Contudo, mostrámos concentração e soubemos esperar pelos momentos certos para marcar."

O golo: "Marcar antes do intervalo foi importante e, depois [na segunda parte], acho que fomos muito bons, assertivos, e marcámos dois golos de qualidade e o jogo ficou decidido. Foi uma vitória muito importante."

Exibição de David Neres: "Não preciso de falar do David, porque toda a gente viu como jogou, mas acho que fez um jogo muito bom, criou muitas oportunidades. Trabalhou duro em prol da equipa e, especialmente, no terceiro golo, acho que foi fantástico. Normalmente, joga mais nas alas, mas hoje jogou mais como um segundo avançado, mas, mesmo neste papel, acho que ele está a jogar muito bem, e revela também muita flexibilidade na descoberta de espaços no ataque. Deu-nos profundidade".