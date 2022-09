"David Neres no Mundial do Catar? Se fizer a parte dele bem feita..."

Gilberto fala a O JOGO sobre o jogador brasileiro do Benfica.

David Neres tem sete internacionalizações. Desde 1 de setembro de 2019 - derrota num particular com o Peru - que o jogador do Benfica não é chamado por Tite, mas Gilberto Silva considera que ida ao Mundial "vai depender dele."

"Se fizer a parte dele bem feita, o Tite poderá incluí-lo no grupo", defende, em declarações a O JOGO. "Claro que uma grande parte da equipa já estará montada na cabeça do Tite. Acredito que, entre 90 a 95 por cento, já sabe com quem contará para o Mundial. Restam poucas vagas. Para o Neres é continuar a fazer o trabalho e torcer para que tenha chances. A forma de chamar a atenção do Tite e provocar uma oportunidade é continuar a fazer bem o que tem vindo a fazer no Benfica", aconselha.

