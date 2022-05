"David Neres no Benfica? Acho que há uma grande possibilidade de vir"

David Neres e Bruno Varela foram companheiros de equipa no Ajax e poderão vir a ser adversários na Liga Bwin.

David Neres é um dos jogadores que o Benfica tem debaixo de olho e Bruno Varela, guarda-redes do V. Guimarães que se cruzou com o avançado brasileiro durante a passagem pelo Ajax, diz que aconselhou o amigo a rumar à Luz. "Há uma grande possibilidade" de que a contratação se realize, acredita o guardião português.

"Quando ouvi as notícias, perguntei-lhe. Ele não abriu muito o jogo, mas acho que há uma grande possibilidade de vir, tendo em conta a situação dele e do clube [Shakhtar/Guerra na Ucrânia]. Como amigo dele, aconselhei-o e disse-lhe maravilhas. Espero que ele venha porque pode acrescentar muito ao nosso campeonato. Falo muito com o Neres, que é uma pessoa muito especial para mim. Ele recebeu-me muito bem no Ajax. A língua facilitou e temos uma relação muito boa", adiantou Bruno Varela ao Canal 11.