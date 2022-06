David Neres na próxima semana em Lisboa: os valores do negócio e o contrato

Extremo faz exames médicos esta sexta-feira em São Paulo e espera que Benfica e Fla oficializem acordo de 16 M€ por Everton.

A ida de Everton para o Flamengo é já um dado praticamente adquirido, sendo que, no sentido contrário, também David Neres estará muito em breve em Lisboa para ser apresentado como quarto reforço do Benfica para 2022/23. Ao que O JOGO apurou, este faz exames médicos esta sexta-feira em São Paulo antes de viajar para Lisboa, o que só deve acontecer na próxima semana.

Sobre Everton, e após as múltiplas conversas nos últimos dias entre o Flamengo e os encarnados, O JOGO sabe que está encontrado o princípio de acordo sobre o qual e extremo canarinho regressará ao seu país em definitivo: o negócio renderá ao Benfica um encaixe total potencial de 16 milhões de euros, sendo 13,5 M€ como valor fixo e os restantes 2,5 M€ via objetivos futuros. Objetivos esses, ao que apurámos, facilmente atingíveis. O remate final das negociações acabou por ser dado por Rui Pedro Braz, com o diretor-desportivo do Benfica apresentar-se ontem no Brasil para limar as arestas da transferência de acordo com tudo o que ficou definido pela SAD liderada por Rui Costa. Everton, de 26 anos, também já aceitou os termos gerais de um vínculo válido para quatro temporadas e meia, só faltando assinar, ser apresentado e inscrito pelo seu novo clube. Será, também, o terceiro jogador mais caro na história do Fla, só superado pelos valores envolvidos nas compras de Gabigol (18,3 M€) e Pedro (17 M€).

Voltando a David Neres, chegará à Luz sem que o Benfica despenda recursos financeiros. Como oportunamente explicado, o ex-jogador do Ajax e agora ligado ao Shakhtar, prepara-se para assinar pelas águias por cinco temporadas (até 2027), num acordo que permite aos ucranianos fazer um acerto de contas com as águias sobre Pedrinho. Após terem comprado o extremo ao Benfica por 18 M€ mas tendo apenas pago três milhões desse antes da invasão da Rússia à Ucrânia, esta é uma forma do emblema de Leste selar a dívida ainda existente para com as águias.