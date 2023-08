David Neres e os 50 jogos: "Independentemente do tempo de jogo..."

Extremo brasileiro alcançou marca redonda contra o Estrela da Amadora

David Neres chegou aos 50 jogos com a camisola do Benfica na partida contra o Estrela da Amadora, da última jornada da Liga, e nos meios do clube celebrou a marca redonda.

"Representa muita coisa, é uma honra tremenda completar 50 jogos em tão pouco tempo com uma camisola tão grande como a do Benfica, e é um motivo de orgulho para mim. Tudo está relacionado com o foco, com o trabalho, independentemente do tempo de jogo. Ter a cabeça no lugar e desempenhar um bom papel", começou por referir.

Contra o Estrela, entrou aos 69' e desbloqueou o jogo com duas assistências: "No momento só queria abrir um espaço à esquerda para chutar, mas não consegui esse espaço. Voltei e estava tudo aberto para o Rafa. Só tinha de fazer o passe e ele estava livre para marcar. Não foi fácil, se fosse eu conseguia ter chutado e marcado eu mesmo. Uma sensação incrível voltar ao nosso estádio com vitórias e com um bom jogo meu também. Não há melhor sensação".

Neres também recordou a estreia com a camisola encarnada: "Estava muito focado, não vinha de um bom ano. Precisava de dar respota, entrei focado e determinado em fazer um bom jogo. Acho que esse jogo com o Midtjylland foi um dos melhor, se não o melhor jogo da minha carreira.

Segue-se o Gil Vicente: "Sabemos que lá não é fácil, é um jogo difícil. É uma equipa muito qualificada, mas vamos entrar da mesma forma, com o mesmo foco que entramos em todos os jogos. Será o mesmo foco de sempre, a mesma vontade, independentemente de quantos minutos jogo, vou entrar determinado em ajudar o Benfica e fazer os fãs felizes".