David Neres é arma que baralha contas: o onze provável do Benfica no Dragão

Schmidt deve manter Aursnes nas esquerda, mas já incluiu o brasileiro na comitiva que viajou para Vila Nova de Gaia.

Roger Schmidt alheou-se das habituais tiradas que visam esconder opções em vésperas de jogos grandes (e pequenos) e anunciou, para talvez baralhar Sérgio Conceição, que "pela primeira vez na época" tem "todos os jogadores" à disposição e acrescentou que David Neres, que tem estado lesionado, treinou ontem. "Já mostrou a sua qualidade e vamos cuidar dele, mas é bom tê-lo de volta nas opções", afirmou o técnico alemão, que incluiu o extremo brasileiro na comitiva que rumou a Gaia a meio da tarde, onde chegou depois das 20h00.

Schmidt tem assim mais uma arma, embora tudo aponte para que seja o médio Aursnes a manter-se à esquerda, com João Mário ainda a fazer de Neres à direita, num onze que contará com os regressos de Vlachodimos, Bah, Otamendi, Rafa e Gonçalo Ramos em comparação com as escolhas para o embate da Taça de Portugal com o Caldas.

De referir que dos recém recuperados, Morato e Lucas Veríssimo não seguiram viagem e à chegada ao hotel não foram vistos Gil Dias, Paulo Bernardo, Chiquinho, Rodrigo Pinho e Henrique Araújo.

Olhando às opções habituais, Schmidt terá nas mãos uma dezena de possíveis estreias em clássicos - Bah, António Silva, Enzo Fernández, Ristic, João Victor, Brooks, Aursnes, Draxler, Neres e Musa -, jogadores que foram incluídos na comitiva que foi recebida por cerca de 300 adeptos em festa à porta do hotel onde pouco antes chegou o presidente Rui Costa, para estagiar com o plantel.

Onze provável do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e Enzo Fernández; João Mário, Rafa e Aursnes; Gonçalo Ramos.