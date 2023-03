David Neres bisou em casa do Marítimo

Entre médios-ofensivos e extremos, ninguém fez melhor do que as 24 ações decisivas do ex-Shakhtar Donetsk.

Com o primeiro bis ao serviço do Benfica frente ao Marítimo, David Neres atingiu já 12 golos e 12 assistências, algo que lhe permite deixar uma marca clara na Luz.

Isto porque com este registo o internacional brasileiro igualou Simão (11 golos e 13 passes em 2001/02) e Nolito (15 golos e nove assistências em 2011/12) como o melhor reforço entre extremos e médios-ofensivos.