David Neres chegou a Lisboa para ser apresentado pelo Benfica

Reforço brasileiro chegou na companhia de Rui Pedro Braz.

O quarto reforço já fechado pelo Benfica para a próxima temporada chegou na manhã deste domingo a Lisboa. David Neres veio acompanhado pelo diretor-desportivo dos encarnados, Rui Pedro Braz. O dirigente, que estava no Brasil a limar os derradeiros detalhes que possibilitaram as formalizações dos negócios de Everton (da Luz para o Flamengo) e de David Neres (que assina pelas águias até 2027), é elemento de ligação com o reforço encarnado nesta primeira presença em Portugal.

Após uns últimos dias agitados, mais devido às últimas conversações com o Flamengo sobre a venda de Everton do que pela situação de Neres, com o qual o Benfica já tinha um entendimento, Braz trouxe o ex-Shakhtar para Lisboa. A oficialização do negócio deverá acontecer amanhã, segunda-feira, altura em que o internacional brasileiro terá a possibilidade de conhecer com mais detalhe as instalações do Estádio da Luz (onde já jogou a 7 de novembro de 2018, para a Champions, pelo Ajax), assim como o centro de estágios no Seixal.

Nesta fase, Neres poderá começar também a tratar das questões logísticas da sua estadia em Portugal, nomeadamente as relacionadas com o seu alojamento. O extremo será uma das caras novas para os adeptos em 2022/23, ele que chega ao Benfica num negócio que permitiu um acerto das contas entre as águias e o Shakhtar na transferência de Pedrinho para o emblema ucraniano, em 2021/22.