David Luiz avalia dupla e destaca ex-Benfica: "Faz-me correr no Arsenal..."

Antigo central do Benfica, agora ao serviço do Arsenal, em entrevista à BTV.

Ajuda o facto de Rúben Dias e Ferro terem crescido juntos? "Sem dúvida. O Rúben [Dias] antes, com experiência diferente, e Ferro que ninguém depositava confiança nele. Lage conhecia-o do Benfica B, ele impôs-se desde início e mostrou a capacidade dele. No futebol, as posições de trás, as pessoas julgam de acordo com os resultados, são dois grandes centrais, com capacidade tremenda, modernos para o futebol de hoje. Vejo os dois com capacidade para jogar em todas as equipas do mundo, vai depender dos dois, da disciplina, aprendizagem, e pensarem que é só inicio de uma grande jornada, que pode ser brilhante. Dá prazer ver os dois a jogar, a forma como jogam, como mesmo miúdos, no sentido de serem novos, têm perfil de liderança. Cada vez mais os meninos vêm aprendendo isso e conseguem entender, têm mais informações do que nós antigamente".

Destaque de um produto da formação do Benfica: "Antigamente Sporting tinha o domínio [na formação] e agora o Benfica é um atrás do outro, por conta do investimento lá atrás. Chegam de forma mais pronta para darem conta do recado. E outros, o Bernardo [Silva] que me faz correr aqui no Arsenal. O Morato veio para o lugar certo para aprender e ter o lugar dele ao sol, é um menino que trabalha bastante. Fico contente com o trabalho do Benfica ao nível da estrutura".