David Luiz aceita redução salarial para voltar ao Benfica: saiba tudo sobre o processo

Numa altura em que o central aguarda pelo Arsenal que terá de comunicar-lhe se tenciona renovar contrato, o brasileiro admite receber menos para cumprir desejo antigo.

Vinculado ao Arsenal até ao final da temporada, o regresso de David Luiz ao Benfica continua em cima da mesa, como O JOGO deu conta na edição de sexta-feira.

Nesta altura, o central brasileiro aguarda por uma decisão dos "gunners" que têm até ao final de junho para informar o jogador sobre a intenção de renovação de contrato. Numa fase de impasse, o internacional canarinho quer resolver a situação a breve prazo e, além de já ter pedido uma definição ao seu clube, até aceita corte salarial para cumprir o desejo de voltar a vestir de águia ao peito.

No entanto, mesmo já estando a par da disponibilidade do Benfica em recebê-lo, o vencimento de David Luiz é um dos problemas e o possível entendimento a este nível parece distante, dadas as substanciais diferenças entre ambas as partes. O jogador do Arsenal aufere cerca de quatro milhões de euros por ano, perto do dobro do teto salarial no plantel do campeão nacional.

A contratação de David Luiz acrescentaria experiência ao sector mais recuado do Benfica. Com Bruno Lage, a dupla preferencial passou a ser formada por Rúben Dias e Ferro, enquanto o capitão Jardel permanece como elemento mais velho do eixo defensivo, com 34 anos, mais um que David Luiz que viveu no Benfica a primeira experiência europeia, em 2006.

Todavia, há ainda incerteza quanto à continuidade de Jardel na Luz, uma vez que, apesar de ter mais um ano de contrato, não é de excluir a saída do brasileiro. Rúben Dias é um dos atletas muito cobiçados por alguns colossos europeus e também poderá partir para outras paragens, em função de uma proposta tentadora. A treinar-se com o plantel principal, pelo qual já se estreou, está Morato (18 anos) que foi contratado esta época e Koch (Friburgo) entra nos planos.