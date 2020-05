David Luiz aborda decisão de Rúben Amorim e volta a falar de Jesus: "Ele corrige-me..."

Central brasileiro, em entrevista concedida à BTV, falou das amizades que mantém com ambos.

Jorge Jesus: "Tenho uma relação muito forte com Jorge Jesus, por tudo o que me ensinou e potencializou. Até hoje me liga. No Chelsea, PSG, Arsenal. Ele corrige-me vendo em casa. "Não fizeste isto, está certo, está errado". Falámos antes de ir para o Flamengo. Temos uma relação muito próxima, de amigos. 'Flamengo é como o Benfica. Se ganhar com o Flamengo vai entender a grandeza?', disse-me. 'Vá, se o Flamengo der o tempo necessário e jogadores do seu nível tenho a certeza que vai ter sucesso. Se perder dois/três jogos e o Fla tirar como é a realidade, não vá". E ele: 'não preocupa, tem um bom projeto"".

História de Jorge Jesus com David Luiz e Di María: "Chamou-nos ao gabinete e disse que se não jogássemos bem e sofrêssemos não voltávamos a jogar. Felizmente correu bem. Ele é muito perfeccionista e parava o treino, havia jogadores que não entendiam. É grande amigo, referência e treinador. Fico feliz pelo que ele está a viver no Brasil".

Rúben Amorim: "Muitas vezes, para as pessoas, é muito difícil entender. O Rúben [Amorim] decide terminar a carreira muito cedo por conta das lesões, não consegue viver anos como merecia viver. Sempre foi um jogador coletivo e é difícil encontrar um jogador coletivo, que abdica de muitas coisas para a exaltação do coletivo. Fico triste pelo final da carreira dele, que não consegue terminar da maneira como merecia. Mas preparou-se, sendo treinador. E aí são as oportunidades que o futebol te dá e que deves decidir abraçar. Foi para o Braga e fez o que fez. Começou da melhor forma, as pessoas entenderam o seu potencial e chegou o Sporting, optou pelo Sporting, decisão individual".

Não Perca Benfica Paragem permite ao Benfica juntar dupla de alta rotação O regresso de André Almeida permite a Bruno Lage alinhar os dois atletas com mais jogos no top-quatro da I Liga.

Deve-se respeitar as decisões: "Devemos respeitar da melhor maneira possível. Antes de ser o treinador do Sporting é o Rúben. Respeitou-nos imenso, não há um funcionário do clube [Benfica] que vá falar mal do Rúben. Como adepto apaixonado vamos pensar, porquê? Mas opção. Desejo sorte, mas não contra o Benfica. Desejo que tenha sorte e sucesso como teve no Braga. Comemorei o primeiro título dele, postei na minha rede social, há muitos anos que não estou com ele, o que ele tenho por ele, amizade e amor, por tudo o que vivemos juntos, jamais vou esquecer. Desejo sorte e sucesso, mas não contra o Benfica".