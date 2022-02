Darwin, o jantar de Varela e Yaremchuk: "Sabe que pode contar connosco"

Declarações de Darwin à BTV após a vitória do Benfica por 3-0, frente ao V. Guimarães, para a ronda 24 do campeonato.

Resultado: "É mérito de todos os jogadores. Vamos continuar a jogar assim, continuar por este caminho e pensar já no jogo que vem a seguir."

Yaremchuk: "Muito triste o que está a acontecer no país dele, há que ajudá-lo e dar-lhe força. Quando saí arrepie-me e tudo, é muito triste. Ele sabe que pode contar com o apoio de todos nós, com todos os jogadores do Benfica e com todo o mundo."

Conversa com Bruno Varela antes do penálti: "Muito engraçado. Ele falou que já me conhecia e eu disse-lhe que íamos ver quando batesse. Ele quis apostar. Agora vai ter de pagar o jantar."