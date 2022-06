Darwin visto como uma "máquina" e uma mistura entre "Cavani e Luis Suárez"

Taarabt destaca ainda todo o trabalho desenvolvido no Benfica com os jovens.

A contratação milionária de Darwin pelo Liverpool ao Benfica está a dar que falar em Inglaterra e a suscitar muito interesse, ao ponto de Taarabt ter sido desafiado a traçar o perfil do dianteiro uruguaio com quem partilhou balneário durante duas temporadas. E o médio marroquino não poupas nas palavras fortes, nos elogios e nas comparações. "É uma máquina" e é uma espécie de mistura entre "Cavani e Luis Suárez", os dois históricos dianteiros da selecção uruguaia.

Aos microfones do "Talksport", Taarabt recordou que "quando o Benfica o comprou ao Almería na época passada, ninguém o conhecia realmente". "Veio por uma verba alta, muita gente ficou surpreendida, mas quando o vimos no primeiro treino percebemos logo que iria ser um dos melhores pontas de lança do mundo, na minha opinião", referiu, explicando que se trata de um jogador que "tem a mentalidade sul-americana, gosta de ganhar, é um vencedor, luta e é muito, muito veloz".

Questionado sobre se vê Darwin também a brilhar no futebol inglês, o médio das águias respondeu de pronto. "Na Champions, em dois jogos com o Liverpool foi incrível. No segundo jogo, Klopp disse "que jogador é Darwin". O Liverpool também já tinha contratado o Luis Díaz ao FC Porto e viram o quão bom ele é", comparou, considerando que "o único problema será a língua". "Isso é importante quando se chega a Inglaterra, porque em termos de mentalidade tem um misto de Cavani e Luis Suárez. Marcou 34 golos, seis na Champions, dois ao Barcelona, Bayern Munique, dois ao Liverpool. E só tem 22 anos. O mais importante é manter-se focado", vincou.

Ainda no âmbito do perfil de Darwin, Taarabt confidenciou que gosta dos "pontas de lança que são egoístas em frente à baliza, só querem marcar, e ele tem isso". "Se não marca, não fica contente, mas trabalha muito para a equipa, é um atleta, uma máquina em termos físicos. Na Premier League vai marcar muitos golos, de certeza", aposta o camisola 49 do Benfica.

Este é apenas mais um exemplo de jogadores que despontam no futebol nacional, muitos no Benfica, e que emigram para Inglaterra, onde têm sucesso. Taarabt argumenta que "em termos financeiros, em Portugal é impossível segurar os jogadores". "Há dois anos ligaram-me para falar do Rúben Dias, também do Benfica, e viram como respondeu logo no primeiro ano. Com Darwin vai ser igual", acredita.

E qual é a receita para o sucesso de jovens jogadores que têm saído do futebol português? Taarabt usa o seu exemplo para dar a resposta: "Os jovens aqui já estão focados na carreira, vão ao ginásio antes e depois do treino, sabem o que comer. Quando já tens isso em idade tão jovem... se compararem comigo, que cheguei à Premier League com 17 anos, sem ajuda nenhuma, com contrato bom, a fazer o que queria, a viver em Londres (risos). Os jogadores que saem do Benfica já estão preparados, é o clube que melhores condições dá aos jovens jogadores. Cancelo, Ederson, Bernardo Silva, João Félix, e posso continuar. Todos os anos é assim".

Também a época do Benfica foi tema de conversa com os apresentadores do programa e Taarabt não branqueou o rendimento encarnado. "A época não correu assim tão bem para nós, tivemos uma boa caminhada na Liga dos Campeões, mas não ganhámos o campeonato. E se o Benfica não ganha o campeonato é uma má época. Os últimos anos têm sido difíceis, sem ganhar o campeonato", analisou o internacional marroquino.