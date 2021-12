Darwin visto como "um dos avançados da moda", mas com "preço proibitivo"

Avançado brilha dentro das quatro linhas e fora delas continua a ser tema de mercado.

Darwin voltou a realizar uma grande exibição, agora frente ao Marítimo, coroada com a obtenção de dois golos. O avançado uruguaio leva já 18 remates certeiros esta temporada, em 21 jogos realizados, e a boa forma suscita a atenção de alguns dos principais clubes europeus.

O jogador de 22 anos é, por exemplo, destaque esta segunda-feira na imprensa de Espanha, onde jogou no Almería, do segundo escalão, antes de rumar à Luz. O jornal "As" descreve Darwin como "um dos avançados da moda na Europa", citando a imprensa italiana para "juntar" Inter e Milan ao lote de clubes atentos ao internacional uruguaio.

A publicação aborda a cláusula de 80 milhões de euros e indica que em Itália consideram uma "missão impossível" o interesse dos clubes acima referidos perante tamanho valor.

De referir ainda que o "As" sublinha a forma como Darwin passou de um jogador mais talhado para assistências para um goleador, na atual temporada, adivinhando vida difícil para os clubes interessados. "Benfica é um duro negociador e não dará o braço a torcer com facilidade", vinca.