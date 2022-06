Darwin visto como um avançado à medida de Klopp: "Os adeptos adoram isso..."

Darwin, avançado do Benfica

Antigo jogador do Liverpool destaca as qualidades do internacional uruguaio.

Cobiçado por vários clubes ingleses, entre eles o Liverpool, um antigo médio dos reds juntou-se à lista de apreciadores das qualidades de Darwin.

Ao "talkSPORT", Danny Murphy referiu que o uruguaio é um avançado à medida do treinador Jurgen Klopp. "É muito dinâmico, tem alta energia, com e sem bola, corre para trás, faz carrinhos. Os adeptos adoram isso", avaliou.

O avançado de 22 anos, atualmente ao serviço da seleção do Uruguai, apontou 34 golos em 41 jogos pelas águias em 2021/22. Tem contrato válido até 2025 e uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.