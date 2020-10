Darwin, um avançado com "mau perder": "No balneário, começou ao soco a tudo"

O ex-Almería Darwin Núñez é um avançado que tem um "mau perder desgraçado", revela o diretor desportivo do emblema espanhol. O uruguaio está a atravessar um bom momento, com golos e assistências, no Benfica.

Os três golos apontados ao Lech Poznan e as cinco assistências nos jogos anteriores preenchem o currículo de Darwin Núñez de águia ao peito, mas não são números que surpreendam quem o conhece bem.

Foi isso mesmo que o diretor-desportivo do Almería referiu a O JOGO, ele que o foi buscar ao Uruguai para reforçar o emblema da II divisão espanhola e esteve nas negociações da venda do passe do ponta de lança ao Benfica. O "mau perder desgraçado" do jogador também foi destacado.

"Até quando empatávamos ele dava murros nos armários", atirou João Gonçalves, que não deixou de contar um episódio que demonstra o feitio competitivo do camisola 9 dos encarnados. "Contra o Rayo Vallecano, estivemos a ganhar por 3-0, ele fez um golo e anularam-lhe o 4-0 por fora de jogo milimétrico, depois o adversário marcou dois golos e fomos encostados às cordas até ao fim. No balneário, começou ao soco a tudo e a questionar porque tínhamos levado um massacre assim. E ganhámos o jogo!"

